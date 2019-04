Erfolgsbilanz von Rettungshelikopter "Martin 3" in Scharnstein: 946 Einsätze

SCHARNSTEIN. Anfänglicher Aufwand und Erhöhung des Abfluggewichts haben sich bezahlt gemacht.

Das Team des Rettungs- und Notarzthelikopters, wenn es einmal nicht in der Luft, sondern am Boden ist: an seinem Stützpunkt in Scharnstein. Bild: laumat

Als Erfolgsgeschichte feiert Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) die Stationierung des Rettungshubschraubers "Martin 3" in Scharnstein.

"Die Flugrettung in Oberösterreich ist ein gut funktionierendes System", sagt Steinkellner. "Dennoch zeigt sich, dass die Kapazitäten des neuen Rettungshubschraubers ‚Martin 3‘, vor allem zu den stark frequentierten Tourismuszeiten, benötigt werden." Auch am Wochenende war der Helikopter wieder im Rettungseinsatz (siehe obenstehenden Artikel über einen Motorradunfall am Mondsee).

Der Rettungshubschrauber "Martin 3" der Heli Austria GmbH ist seit 17. März des vergangenen Jahres im Einsatz. Die Stationierung war jedoch ein aufwendiges Unterfangen, denn das maximale Abfluggewicht des Flugplatzes Scharnstein für Luftfahrzeuge war mit 2000 Kilogramm begrenzt. Um den viel schwereren Rettungshubschrauber dennoch dort stationieren zu können, war die Erhöhung des Abfluggewichts notwendig. Seitens des Infrastrukturressorts des Landes Oberösterreich erfolgte großes Engagement, um den gesetzlichen Bestimmungen für eine Erhöhung des Abfluggewichts auf 5000 Kilogramm nachzukommen.

"Die Stationierung des Rettungshubschraubers ‚Martin 3‘ am Flugplatz in Scharnstein ist ein voller Erfolg", freut sich Landesrat Steinkellner und nennt eine äußerst beeindruckende Zahl: "Bis zum 31. März dieses Jahres wurden bereits 946 Rettungseinsätze geflogen." (gs)

