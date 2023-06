Erfolgreiche Premiere bei Schwimmmeisterschaft

Die 29. Gmundner Stadtmeisterschaften im Schwimmen gingen erstmals in einer Kooperation mit Attnang-Puchheim, Lenzing und Vöcklabruck im Attnanger Freibad über die Bühne. Neben den klassischen Bewerben über 25 und 50 Meter Rücken, Freistil sowie 50 Meter Brust setzten die Veranstalter auch ein besonderes Zeichen für die Inklusion beeinträchtigter Menschen. In der gemischten Staffel zeigten Teilnehmer aus dem Verein "Brücken bauen" in vielen spannenden Entscheidungen herausragende Leistungen.

Gmunden stellte mit 22 Burschen und 20 Mädchen das größte Starterfeld. In diesem errangen Maria Maak und Arthur Mayer die Meistertitel. Auch 2024 wird es wieder gemeinsame Schwimm-Stadtmeisterschaften der vier Städte geben – dann allerdings im Gmundner Strandbad.

