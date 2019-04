Erfolgreiche Bilanz: Mehr als 10.500 Saisonbesucher in Mondseer Eishalle

MONDSEE. Schulen und Nachwuchstalente nutzen das breitgefächerte Eissport-Angebot mehr denn je.

Bestens angenommen: "Hockeytime" für Mädchen und Buben in der Eissporthalle Mondsee Bild: WhiteBeers-Moonlakers

Die Eissportunion WhiteBeers-Moonlakers betreibt seit elf Jahren die Eissporthalle Mondsee und freut sich über eine sehr erfolgreiche Saison 2018/2019. Der Zuspruch vor allem der eissportbegeisterten Jugend war ungebrochen, vor allem der Eislaufsport ist beliebter denn je. Die Betreiber konnten daher in dieser Saison die Zehntausendermarke des Vorjahres übertreffen: Insgesamt haben rund 10.500 Personen das Eissportangebot von November 2018 bis März 2019 in der Eissporthalle Mondsee genutzt.

"Ein wesentlicher Grund dieser Erfolgsgeschichte ist die Akzeptanz der Eissportaktivitäten in den Schulen des Mondseelandes und der näheren Umgebung", sagt Herbert Frühwirt, Obmann der Eissportunion WhiteBeers-Moonlakers. "Hier leisten alle Direktoren und Sportlehrer Überzeugungsarbeit und motivieren die Kinder und Jugendlichen zur sportlichen Bewegung auf dem Eis." Immer mehr Schulen seien von den Möglichkeiten in der Mondseer Halle überzeugt. "Und so konnten wir in dieser Saison auch die Schüler und Lehrer der ‚Internationalen Schule St. Gilgen‘ als Stammgäste gewinnen", so Frühwirt.

Die vor elf Jahren von Harry Kurfner ins Leben gerufene "Hockeytime" für Mädchen und Buben wird seit 2015 von Alex Cernik und seinem Trainerteam in bewährter Qualität und Intensität weitergeführt. Etwas ruhiger, aber mit gleich großem Ehrgeiz, wird jeden Samstagvormittag beim "Kinder-Eislaufkurs" geübt, wo der Verein dem eisläuferischen Können der Kinder entsprechende Trainingseinheiten anbietet.

Unter den Trainern waren auch in dieser Saison wieder Läuferinnen der Salzburger Synchronkunstlaufmannschaft "Sweet Mozart", die sich als Staatsmeisterinnen für die Weltmeisterschaft im April qualifiziert haben. Frühwirt: "Sogar ein als Profi in der Schweiz tätiger österreichischer Eishockeyspieler hat seine Kinder unseren Trainerinnen im Kinderkurs anvertraut. Darauf sind wir stolz."

Alle Infos im Internet unter www.eissportmondsee.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema