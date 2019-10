Erfolglose Suche nach abgängiger Pensionistin

Die – wie gestern berichtet – am Donnerstagabend im Ausseerland angelaufene Suchaktion nach einer vermissten 78-jährigen Frau musste noch am Sonntag erfolglos abgebrochen werden. Im Einsatz standen Polizei, Polizeihubschrauber, Spezialsuchhunde des Österreichischen Rettungsdienstes, Bergrettung und Feuerwehr.

Nachdem Donnerstagnacht und Freitag im Bad Ausseer Ortsteil Reitern gesucht worden war, verlagerte sich nach der Information eines Taxifahrers die Spur nach Altaussee, wo am Samstagabend ein Kleidungsstück und persönliche Unterlagen der Vermissten entdeckt wurden. Aufgrund dieser Fundstücke gingen die Einsatzkräfte davon aus, die Pensionistin im Altausseer See zu finden. So wurden am Sonntag Feuerwehrtaucher aus der Steiermark und Einsatztaucher der Wasserrettung Oberösterreich zusammengezogen. Abschnittsbrandinspektor Werner Fischer: "Diese zermürbende und personalintensive Suchaktion, an der in drei Tagen insgesamt 116 Personen im Einsatz waren, musste am Sonntag um 17 Uhr leider erfolglos abgebrochen werden."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Bad Aussee Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.