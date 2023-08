Erfolg für Vöcklabrucker CrossFit-Athletinnen

Mitglieder von CrossFit Vöcklabruck nahmen in Wiener Neustadt beim prestigeträchtigen und international besetzten Austrian Throwdown teil.

CrossFit ist ein Kraft- und Konditionierungsprogramm mit einer Fitnesstrainingsmethode, die von dem gleichnamigen US-amerikanischen Unternehmen vertrieben wird und unter anderem Gewichtheben, Sprinten, Eigengewichtsübungen sowie Turnen miteinander verbindet.

Philipp Dobias erreichte in seiner Klasse "Masters 35+" den zehnten Rang. Anna Dobias und Andrea Mansfeld traten als Team im "Female Team Intermediate" an. Sie stellten sich den Herausforderungen des Competition Floors gemeinsam und zeigten bei ihrem ersten Wettkampf außerhalb von Vöcklabruck, dass ihnen wohl noch eine erfolgreiche CrossFit-Zukunft bevorsteht – sie landeten auf Rang 15. "Es war wirklich eine tolle Erfahrung", sagt Andrea Mansfeld. "Jetzt sind wir noch mehr motiviert für alles, was kommt!", erklärten Dobias und Mansfeld, als sie noch von ihrem letzten Workout außer Atem waren.

