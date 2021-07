Entlaufener Hund verursachte Unfall: 27-Jähriger verletzt

Der 65-jährige Niederösterreicher fuhr von Weyregg am Attersee kommend in Richtung Steinbach am Attersee. Hinter ihm war ein 27-Jähriger mit seinem Pkw in dieselbe Richtung unterwegs, als der Hund auf die Fahrbahn lief.

Durch eine Vollbremsung konnte der 65-Jährige zwar eine Kollision mit dem Hund verhindern, jedoch nicht mit dem Pkw des 27-Jährigen: Dieser prallte in das Heck und erlitt dabei Verletzungen. Er musste nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht werden.