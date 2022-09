Entlang der Pferdeeisenbahn: Leichte Wanderung über zwei Tage präsentiert

Als "idealer Einstieg zur Europäischen Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024" wurde gestern eine zweitägige Wanderung von Lambach über Stadl-Paura, Bad Wimsbach-Neydharting, Roitham am Traunfall, Laakirchen, und Gschwandt – meistens an oder nahe der Trasse der ehemaligen Pferdeeisenbahn – bis zum Gmundner Rathausplatz präsentiert.

Die mit der Nummer 14 bezifferte Tour aus dem unter anderem von den OÖNachrichten präsentierten Traunsee-Almtal-Wander(s)pass ist nunmehr durchgehend beschildert und bestens beschrieben. Auf der rund 34 Kilometer langen Wanderung, die am besten in zwei Tagesetappen unternommen wird, geht es durch Wälder, über Felder, in Dörfer und Ortschaften sowie entlang von Flüssen und Seen. "Man kann auch interessante Begegnungen mit der heimischen Bevölkerung sowie zahlreichen Kultur- oder Naturstätten machen", so Hans Prangl, einer der Initiatoren der Pferdeeisenbahn-Wanderroute. Ziel ist der Rathausplatz in Gmunden, einst Umschlagplatz des Salzhandels, mit seiner traumhaften Kulisse mit dem Traunsee und Traunstein.

Zu einer Einkehr entlang der Strecke laden etwa der Stiftskeller Lambach, die Gasthäuser Forstinger (Roitham), Kastenhuber (Viecht/Desselbrunn), Bader (Laakirchen) sowie der Gasthof Engelhof und das Seehotel Schwan (beide in Gmunden) ein, wo man auch übernachten kann.

Die Gesamtlänge der Tour beträgt – wie erwähnt – rund 34 Kilometer, bei denen es 214 Höhenmeter im Aufstieg und 156 im Abstieg zu bewältigen gilt. Die durchschnittliche Wanderzeit – sollte man sie in einem Stück wagen – wird mit 8:35 Stunden angegeben. Öffi-Tipp: ÖBB-Salzkammergutbahn und ÖBB-Westbahn, Traunseetram und Vorchdorfer Bahn, Regionalbus 505. Weitere Infos über Anbindungen im Netz unter www.ooevv.at und www.traunsteintaxi.at