Enormer Ansturm auf Sensenmuseum

Wer vorgestern einen Besuch im Sensenmuseum Geyerhammer in Scharnstein unternahm, hat es sicher nicht bereut. Der Ansturm war enorm. Jeden ersten Samstag im Monat bis 26. Oktober werden ab 15 Uhr die Schmiedehämmer zum Schauschmieden in Bewegung gesetzt. So auch am Samstag durch Werner Fasser und Hubert Wagner, die beide als Sensenschmiede bei Redtenbacher Scharnstein beschäftigt waren. Das geschichtsträchtige Museum ist in einem 400 Jahre alten Hammerwerk direkt am Almfluss untergebracht.

Die Historie der Sensenproduktion reicht bis 1584 zurück, als Freiherr Helmhart Jörger vier Sensenhämmer an der Alm gründete. Mehrere Schmiedemeister, sogenannte "Schwarze Grafen", wechselten sich als Besitzer ab und kamen so zu großem Wohlstand. 1881 kaufte die Firma Simon Redtenbacher den Geyerhammer und den Pieslinger Hammer und vereinigte sie später zum Vielhaber Hammer. Die Gemeinde Scharnstein kaufte den Geyerhammer und eröffnete 1992 das Sensenmuseum. Hier werden die harten Arbeitsbedingungen der Schmiede vor aller Augen lebendig gemacht. Werner Fasser: "Wir hatten für die Fertigung einer Sense 19 Minuten Zeitvorgabe, und da muss man schon viel Geschick und Können haben. Es sind 28 Arbeitsschritte bis zur Fertigstellung einer Sense notwendig."

Nächste Chance, das Schauschmieden live zu erleben, ist am 7. September ab 15 Uhr.

