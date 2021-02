Ennser Polizei löste Abendessen einer Freikirche auf

ENNS. Einen Gottesdienst der Freikirche "Heilige Dreifaltigkeit", bei dem die zahlreichen Teilnehmer ohne Mund-Nasen-Schutz und Sicherheitsabstand Kirchenlieder sangen, beobachtete ein Passant am Sonntagabend in einem Veranstaltungsraum im Ennser Stadtzentrum und erstattete Anzeige. Als die Polizei kurz darauf Nachschau hielt, waren die 45 Rumänen, darunter 20 Kinder, aus den Bezirken Linz, Linz-Land und Perg gerade beim Abendessen, ohne die Covid-Maßnahmen einzuhalten. "Sie haben sich sofort einsichtig gezeigt. Wir haben sie einzeln aus dem Saal herausgebeten", sagte ein Polizeisprecher den OÖN. Die Teilnehmer wurden bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt. Ihnen drohen hohe Geldstrafen.

Die an derselben Adresse eingemietete Evangelikale Freikirche Enns (EFE) hat mit dem Vorfall – anders als von einigen Medien berichtet – nichts zu tun. "Wir haben seit Weihnachten keine Versammlung mehr abgehalten", sagte Jonas Lengauer von der EFE.

Erinnerung an Freikirchen-Cluster

Der Polizeieinsatz in Enns erinnert an den Linzer Freikirchen-Cluster im Sommer. Ihm konnten 151 Corona-Infizierte zugeordnet werden, darunter großteils rumänische Großfamilien. Wegen hoher Infektionszahlen schlossen damals eine Woche vor Beginn der Sommerferien alle Schulen, Kindergärten, Horte und Krabbelstuben in fünf Bezirken im Zentralraum. (rela)

