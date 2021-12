Der haushohe Favorit und Meisterkandidat BC Vienna ließ am Sonntagabend in der neunten Runde der Basketball Superliga (BSL) auch bei den Swans in Gmunden keine Federn und siegte – von Beginn an nie wirklich gefährdet – klar mit 94:74. Die Niederlage war zwar eine in dieser Höhe bittere für die Schwäne, doch angesichts der Kräfteverhältnisse nicht ganz unerwartet.