Engelhofwirt liefert frischgekochte Mittagsmenüs nach Hause

Bis zu 100 Restaurantbesucher zählt Christoph Bergthaler, Inhaber des Gasthofs Engelhof in Gmunden, täglich zur Mittagszeit in seinen Gaststuben – typischerweise Berufstätige, die in der Mittagspause ein warmes Gericht essen wollen, aber auch zahlreiche Pensionisten, die dankbar sind, wenn sie nicht selbst am Herd stehen müssen. Derzeit steht der Betrieb auf Grund der Corona-Bestimmungen allerdings still, was nicht nur enormen finanziellen Druck für den Geschäftsinhaber bedeutet, wie Bergthaler bestätigt: "Bereits am ersten Tag des Shutdowns musste ich für mein Unternehmen bei der Bank eine Zwischenfinanzierung beantragen. Andererseits möchten wir auch in diesen schwierigen Zeiten einen Dienst an der Gesellschaft leisten. Die Menschen in der Region wollen und brauchen eine kulinarische Grundversorgung."

Daher hat sich der Engelhofwirt entschieden, seine Küche wieder hochzufahren und sein Geschäft temporär ins Internet – beziehungsweise in die Wohnzimmer seiner Stammgäste – zu verlegen. Jetzt gilt aber noch mehr als sonst im Engelhof: Reservierung ist Voraussetzung, denn das Angebot ist aktuell auf 40 Portionen pro Tag und auf Gmunden und Gschwandt beschränkt.

Die Mittagsmenüs für die kommenden zwei Wochen sind im Internet auf www.engelhof.at einsehbar und dort auch buchbar. Von Montag bis Freitag steht jeweils ein abwechslungsreiches Mittagsmenü, bestehend aus Suppe, Hauptspeise und Nachspeise, zur Verfügung. Die Zustellung erfolgt durch das Serviceteam des Engelhofs, und das kontaktlos.

Die Kochlöffel schwingt der Chef des Hauses persönlich. "Alle packen in diesen Tagen mit an – das lassen sich auch meine Eltern, Senior-Chef Wolfgang und Christine, nicht nehmen", zeigt sich Christoph Bergthaler dankbar für die Unterstützung. "Wir hoffen, dass wir auch bald wieder das soziale Leben im Engelhof hochfahren können."

