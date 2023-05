Engagement wurde mit Solidaritätspreisen belohnt

Am Montagabend wurde in der Landeshauptstadt der 29. Solidaritätspreis der Diözese Linz verliehen. Unter den Trägern dieser Auszeichnung sind insgesamt fünf Persönlichkeiten bzw. Gruppierungen aus den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden.

In der Kategorie "Jugend" ging der Preis an das Offene Pfarrheim Frankenburg, wo Jugendliche seit vielen Jahren in einer Woche im August ein abwechslungsreiches Programm für Kinder von sechs bis zwölf Jahren organisieren, sowie an Schülerinnen der Don Bosco Schulen Vöcklabruck für ihr Engagement in der Betreuung vor dem Krieg geflüchteter junger Ukrainer. Die Mädchen der 3. bis 5. Klasse der BAfEP (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik) unterstützen seit mehr als einem Jahr rund 70 ukrainische Kinder und Jugendliche, die von Donezk nach St. Georgen im Attergau fliehen mussten. Die Don-Bosco-Schülerinnen haben sich dafür zu einer Projektgruppe zusammengeschlossen und planen Nachmittage mit abwechslungsreichen Programmen.

In der Kategorie "Einzelpersonen" gab es drei Preisträger. Herta Grüneis gilt als feste Größe in der Gmundner Sozial- und Gesundheitsarbeit. Unter anderem hat sie eine Selbsthilfegruppe für an Krebs erkrankte Menschen sowie eine Asylplattform gegründet. Der Vöcklamarkter Roman Haunschmid setzt sich mit seinem Verein MoBet für selbstbestimmte Freizeitgestaltung von Menschen mit Beeinträchtigungen ein und bietet ihnen eine mobile Freizeitbetreuung an, die das Leben fröhlicher, abwechslungsreicher und lebendiger macht.

Johann Rauscher aus Desselbrunn ist Gründer des Vereins ProSudan, engagiert sich seit 1986 für das krisengeschüttelte afrikanische Land und leistet auf vielfältige Weise Hilfe zur Selbsthilfe. ProSudan hat unter anderem Schulklassen gebaut, Fahrzeuge finanziert oder eine Farm angelegt, auf der Familien ihre eigenen Flächen bewirtschaften.

