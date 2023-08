Energie AG testet in Redlham ihre ersten Elektro-Lkw

Zeitenwende in der Energie AG

Die Energie AG Umwelt Service will ihre Lkw-Flotte auf strombetriebene Fahrzeuge umrüsten. Dazu wurden in den vergangenen Monaten am Standort Redlham zwei LKW mit elektrischem Antrieb intensiv getestet.

Das Tochterunternehmen der Energie AG bietet seine Leistungen Gemeinden, Gewerbe- und Industriekunden an. Es sammelt Abfall, sortiert ihn und führt in der Wiederverwertung zu. Die Energie AG Umwelt Service betreibt dazu eine Lkw-Flotte.

Die beiden in Redlham getesteten Schwerfahrzeuge haben je nach Fahrzeugtyp eine Reichweite von 150 bis 300 Kilometer. Im Vergleich zu herkömmlichen Dieselantrieben verbrauchen die E-Lkw zwei Drittel weniger Energie, weil Elektroantriebe einen deutlich höheren Wirkungsgrad haben.

In einem Jahr sollen die ersten drei E-Sammelfahrzeuge in den regulären Betrieb genommen werden. Ziel ist es, bis 2030 einen Großteil der mehr als 100 Sammel-Lkw auf elektrischen Antrieb umzurüsten. Damit kann die Energie AG Umwelt Service pro Jahr künftig rund 2000 Tonnen CO2 einsparen.

„Die Umstellung auf Elektro-Fahrzeuge ist ein bedeutender Schritt auf unserem Weg in eine fossilfreie und klimaschonende Energiezukunft“, erklärt Energie AG-Technikvorstand Stefan Stallinger. „Unsere Energie AG Umwelt Service nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein und geht mit gutem Beispiel im eigenen Lkw-Fuhrpark voran.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper