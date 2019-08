Energie AG baut weiter an ihrer 110-kV-Leitung

Vom Baubeginn im Frühjahr 2018 bis zur freiwilligen Bauunterbrechung ist bereits ein Drittel aller 105 Masten und 43 Fundamente fertig errichtet worden. Die Vormontage der Gittermasten hat bereits begonnen. Sie werden in Einzelteilen mit Hilfe eines mobilen Krans auf die Fundamente montiert. In Vorchdorf wurde gestern ein Abzweigmast montiert. Er musste in die bestehende Leitung eingebaut werden und wird in Zukunft die aus dem Süden kommende 110-kV-Freileitung in das Hochspannungsnetz einbinden. Weitergebaut wird auch am neuen Umspannwerk in Steinfelden. Es liegt am Eingang des Almtales und soll künftig eine zuverlässige Versorgung in der Region sicherstellen.

Die Netz Oberösterreich GmbH investiert rund 20 Millionen Euro in die Umsetzung des Projektes Stromversorgung Almtal-Kremstal.