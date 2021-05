Endlich wieder! Die Gmundner Swans holten den ersten Meistertitel seit 2010

Was für eine Freude in Gmunden: Erstmals seit 2010 eroberten die Basket Swans wieder den Titel in der österreichischen Basketball-Meisterschaft – zum insgesamt fünften Mal –, und erstmals seit 2012, seit dem damaligen Cupsieg, wandert endlich wieder ein großer Pokal an den Traunsee. Es waren neun wahrhaft steinige Jahre, wie auch OÖN-Kollege Alexander Zambarloukos im heutigen Sportteil schreibt.