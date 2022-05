Endlich wieder! Altausseer Kiritag-Bierzelt mit neuer Mannschaft

Zweimal (2020 und 2021) konnte eine der beliebtesten und bestbesuchten Veranstaltungen des Salzkammerguts aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden – doch heuer endlich sollte einer Austragung des Altausseer Kiritag-Bierzelts nichts mehr im Wege stehen, und das unter einer neuen Führung, denn Langzeitbierzeltchef Werner Fischer legte sein Amt in jüngere Hände.

Werners Sohn, Feuerwehrkommandant Christian Fischer, sowie Helmut Haidvogl, Andreas Pürcher und Martin Margotti teilen sich die Agenden in der Organisation des beliebten und weithin bekannten Festes traditionsgemäß am ersten Septemberwochenende jeden Jahres – heuer von Samstag, 3., bis Montag, 5. September.

Geöffnet wird am Samstag um 12 Uhr, um 13 Uhr wird als Gasttruppe die Musikkapelle Anthering aus dem Salzburger Flachgau vom Rüsthaus in das Bierzelt einmarschieren, anschließend erfolgt die Eröffnung durch Bürgermeister Gerald Loitzl und das Feuerwehrkommando. Sepp Reich aus der steirischen Gemeinde Ramsau am Dachstein wird das Programm als Moderator gestalten.

Der als Familientag bekannte Sonntag – hier gibt es auch den Kiritag zwischen Bierzelt und Kirche – wird von der Altausseer Bierzeltmusi mit dem Frühschoppen gestartet. Die Lupitscher Musikanten werden gemeinsam mit dem weitum bekannten Sepp Fürthauer aus Steinbach am Attersee das Abendprogramm bestreiten. Der Montag, an dem die Firmen mit ihren Mitarbeitern gemeinsam mittagessen gehen und sich Gäste aus allen Teilen Österreichs freinehmen, um den "blauen Montag" zu begehen, gilt als einmalig. Viele Gäste aus Sport, Wirtschaft, Kunst und Politik geben sich ein Stelldichein und mischen sich unters Volk. Da passiert es schon einmal, dass man neben Hannes Androsch oder Klaus Maria Brandauer seine Gösser-Halbe (übrigens in Lizenz in Lienz/Osttirol gebraut) trinkt. Fazit: ein außergewöhnliches Fest.