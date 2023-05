Endlich Mountainbike-Saisonbeginn im Salzkammergut

Der Dauerregen ist endlich vorbei, auf den Bergen schmelzen die letzten Schneefelder, und die offiziellen Mountainbikestrecken sind wieder freigegeben: Alles ist gerichtet für Bergradler mit und ohne Elektromotor.

Das innere Salzkammergut ist mittlerweile seit Jahrzehnten der unangefochtene Mountainbike-Hotspot – auch weit über die Landesgrenzen hinweg. Rund 200 Kilometer freigegebene Forststraßen formen ein 800-Kilometer-Tourennetz für Mountain- und Gravelbiker. Und die Touristiker am Fuß des Dachsteins weiten das Angebot laufend aus.

Etliche neue Strecken

In diesem Jahr gibt es zehn neue Gravelbike-Strecken zu entdecken. Sie führen unter anderem zum Traunsee, zur Postalm und zum Fuschlsee.

Drei neue Trails am Predigtstuhl weiten das Angebot in Bad Goisern aus. Neben einem klassischen Single- und einem Shared Trail ergänzt ein Uphill Trail, der speziell für E-Mountainbikes angelegt wurde, das Angebot.

In Gosau wurde die beliebte Seekar-Runde um den neuen Lückenschluss zwischen der hinteren Grubenalm und den Schleifsteinbrüchen unterhalb des Löckensees erweitert.

Insgesamt 800 neue Schilder entlang der Routen sorgen für perfekte Orientierung beim Fahren - das Salzburger Modell wurde für die einheitliche Beschilderung übernommen. Es zeigt nicht nur die reine Markierung der Strecken, sondern auch Info-Tafeln wie „Slow Down Zonen“ in sensiblen Bereichen und Hinweise zur allgemein gültigen „Trail Tolerance“.

Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) kooperieren als Grundeigentümer und Forststraßenerhalter sehr konstruktiv mit dem Tourismus. Zum Saisonstart appellieren sie aber an die Biker für ein faires Miteinander im Wald und die Einhaltung der Regeln.

Wer sich einen Überglick verschaffen will, findet alle Touren auf einer neuen MTB-Übersichtskarte, die in allen Tourismusbüros erhältlich ist. Besitzern von Navigationsgeräten (egal ob Smartphone oder Garmin) empfehlen wir die Tourismus-Website.

