Seit 23 Jahren gibt es in Bad Ischl eine Frauenberatungsstelle. Von den 298 Frauen aus dem ganzen Salzkammergut, die sich im Vorjahr hilfesuchend an die drei Beraterinnen wandten, litten 41 Prozent unter Gewalt in ihrer Beziehung. Für Frauen, denen nicht zugemutet werden kann, ihr Leben weiter mit einem gewalttätigen Partner zu teilen, gibt es in Bad Ischl betreute Übergangswohnungen. Dort können die Frauen auch mit ihren Kindern einziehen und erhalten Zeit, ihr Leben neu zu regeln. Frauenhaus