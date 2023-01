Empörung und Unverständnis nach Prügelattacke

Nach der brutalen Attacke auf einen jungen Eishockeyspieler der Gmundner Sharks in der Nacht auf Sonntag herrschen Empörung und Unverständnis in der Traunseestadt. Wie berichtet, war der Sportler, der mit seiner Freundin in der Innenstadt unterwegs war, von zwei Männern ohne augenscheinlichen Grund verprügelt worden. Dabei erlitt er einen Nasenbeinbruch.

Auch Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (VP) ist fassungslos und spricht von einer feigen, hinterhältigen Tat, für die ihm jedes Verständnis fehle: "Jede Form von Gewalt hat in unserer Stadt nichts verloren. So etwas wollen wir in Gmunden nicht. Solche Vorfälle kann man leider nicht völlig verhindern, aber sie sind deutlich weniger geworden. Die Situation hat sich erheblich gebessert." Die Stadtpolizei sei generell sehr präsent, vor allem aber in den Nächten an Wochenenden.

Bei derartigen Gewalttaten gehe es auch um Zivilcourage, sagt Krapf und appelliert: "Nicht wegschauen, sondern solche Vorfälle sofort melden, damit die Polizei dem auch nachgehen kann. Stadtpolizei und auch Bundespolizei sind sehr engagiert."

Die Fahndung nach den beiden Tätern läuft unterdessen weiter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper