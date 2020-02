Empfang für Jungsportler

Bei einem kleinen Empfang im Linzer Landhaus gratulierten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner am Montag, den jungen Sportlern und deren Betreuern, insbesondere aber den drei Medaillengewinnerinnen, darunter die für den UBV Hinzenbach startende Nordische Kombiniererin Johanna Bassani aus Attnang-Puchheim, die gemeinsam mit der Mattighofner Skispringerin Vanessa Moharitsch Silber in der Nordischen Mixed-Team-Staffel gewann. Maria Niederdorfer aus Pilsbach (Ski alpin) und Christoph Danksagmüller aus Mondsee (Skicross) erreichten zudem Top-10-Platzierungen. Ebenso bei den Youth Olympic Games am Start war Leon Kienesberger aus Unterach (Biathlon).

Die alle vier Jahre stattfindenden Jugend-Winterspiele boten für die Nachwuchstalente eine tolle Möglichkeit, sich in 14 Wintersportarten zu messen. Insgesamt gingen mehr als 1800 Athleten aus knapp 80 Nationen an den Start.