Eltern mit vorverlegten Semesterferien jetzt nicht im Regen stehen lassen

Durch die Vorverlegung der Semesterferien werden berufstätige Eltern einmal mehr vor große Herausforderungen gestellt, zeigt die Vöcklabrucker SPÖ auf. "Nicht allen Eltern ist es möglich, den bereits geplanten Urlaub anzupassen. Wenn dann auch keine Großeltern zur Verfügung stehen, um die Kinderbetreuung zu übernehmen, kann es für die Eltern sehr schnell schwierig werden, insbesondere für Alleinerziehende", zeigt sich Gemeinderätin Bianca Lindinger besorgt.

Die SPÖ Vöcklabruck macht sich daher dafür stark, berufstätige Mütter und Väter mit den Kinderbetreuungsaufgaben nicht im Regen stehen zu lassen. "Die Gemeinde verfügt über die nötige Infrastruktur, hier Kinderbetreuung für Notfälle sicherzustellen", zeigt sich der SPÖ-Parteivorsitzende und Stadtrat Stefan Maier überzeugt. "Wir werden aus diesem Grunde prüfen, welchen Beitrag die Stadt Vöcklabruck leisten kann und wo eventuell auch auf Unterstützung zurückgegriffen werden kann. Das Problem stellt sich im Übrigen nicht nur jetzt, auch in "normalen" Zeiten ist es oft schwierig, die Betreuung auch abseits der Sommerferien sicherzustellen", so Maier weiter.

Dies sieht auch Lindinger so. "In diesen schwierigen Zeiten müssen alle an einem Strang ziehen und vielleicht können wir die Kinderfreunde oder andere Organisationen mit ins Boot holen, um hier die Kinderbetreuung sicherzustellen", betont die SP-Mandatarin.

