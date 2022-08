Elfjähriger Vöcklabrucker stellt sein erstes Buch vor

Der Vöcklabrucker Felix Pamminger ist seit eh und je ein treuer Leser in der Stadtbibliothek Vöcklabruck. Nun hat der Elfjährige das Ruder selbst in die Hand genommen und sein erstes eigenes Werk verfasst. "Ein Jahr im Leben von Moritz" heißt das 73 Seiten starke Buch und handelt von Alltagsgeschichten aus dem Leben von Moritz und dessen Familie.

Das Buch wurde in Linz bei BUCHplus von pro mente gedruckt. Auf diese Weise unterstützt es eine Sozialeinrichtung.

Vöcklabrucks Bürgermeister Peter Schobesberger (SPÖ) durfte als Erster ein Exemplar des Buches in Empfang nehmen. Er gratulierte dem Jungautor. "Ich hoffe, dass Felix die Lust am Schreiben bleibt", so Schobesberger. Ab Herbst beginnt für den Elfjährigen in der Mittelschule der Franziskanerinnen ein neuer Lebensabschnitt.