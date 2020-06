Elfjähriger bei Unfall verletzt: Polizei sucht flüchtigen Autolenker

Der Nachhauseweg von der Schule hat für einen elfjährigen Buben am Dienstagmittag mit einem Schock und einer Verletzung geendet: Der Schüler war gegen 12 Uhr auf seinem Fahrrad im Gemeindegebiet von Kirchham (Bezirk Gmunden) unterwegs, als er von einem hellen Pkw von angefahren wurde.

Zu dem Unfall kam es an der Kreuzung der Vorchdorfer Landesstraße mit der Mühlenstraße. Nachdem sich der Bub zum Linksabbiegen eingeordnet hatte, touchierte ihn ein von hinten kommendes Auto, vermutlich ein weißer Audi A3. Das Kind kam zu Sturz und zog sich Verletzungen an der Hand zu.

Der Lenker des weißen Pkw dürfte nach dem Unfall zwar kurz stehen geblieben, aber nicht ausgestiegen sein. Als der Elfjährige aufstand und zum Fahrbahnrand ging, soll der junge Mann am Steuer, der eine graue Kappe trug, einfach weiter gefahren sein. Die Polizei bittet Hinweise an die Inspektion in Vorchdorf unter der Nummer 059133 4111.

Lokalisierung: Die Unfallstelle in Kirchham bei Vorchdorf

