Elf Orte überlassen ihre Straßen morgen Musikern

In mehr als 550 Orten weltweit wird der Sommerbeginn mit einer Fête de la Musique gefeiert. Dabei werden die Straßen und Plätze Musikern überlassen. Jeder darf bei diesem Musikfest mitmachen, egal ob Amateur- oder Berufsmusiker, ob Volksmusikgruppe oder DJ. Der öffentliche Raum gehört einen Abend lang der Musik, und die Menschen dürfen gratis zuhören.

Erfunden hat die Fête de la Musique 1981 der damalige französische Kulturminister Jack Lang. Die erste Auflage des Straßenmusikfestes fand in Paris statt. Danach eroberte die Fête de la Musique zuerst Frankreich, dann Städte in ganz Europa und schließlich auf der ganzen Welt.

In Österreich schlossen sich bisher Wien (2021) und Innsbruck (2022) an. 2024 wird das Fest auch in allen 23 Gemeinden der Kulturhauptstadt Salzkammergut gefeiert. Elf davon wollten sich das musikalische Spektakel schon heuer nicht nehmen lassen. Zwischen Scharnstein und Bad Aussee werden morgen, Freitag, in den Abendstunden zahlreiche Ortszentren Musikern und flanierenden Zuhörern überlassen. Allein in der Bezirkshauptstadt Gmunden meldeten sich bereits im Vorfeld mehr als 30 Formationen an, und niemand weiß, wie viele weitere noch spontan dazustoßen werden.

Folgende Gemeinden machen im Salzkammergut mit:

Gmunden: Innenstadt, 17 - 24 Uhr

