Elf Feuerwehren verhinderten Großbrand in Bad Ischl

Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten rückte am Freitag kurz vor Mitternacht zu einem Brandeinsatz in die Kreutererstraße in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) aus. Zunächst ging man von einem Wohnhausbrand aus. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen brennenden Holzschuppen vor. "Bereits bei der Anfahrt konnte man einen großen Feuerschein sehen", berichtet die Ischler Feuerwehr am Samstagmorgen.

Das Feuer hatte auch auf einen Schuppen, der sich direkt daneben befand, sowie den Zaun des Nachbarhauses übergegriffen. Rund eine Stunde später konnte "Brandaus" gegeben werden. "Zum Glück wurde niemand verletzt", so die Feuerwehr. Warum der Brand ausgebrochen ist, steht noch nicht fest.