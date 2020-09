Elektrodenwerk wird adaptiert

Dabei wird ein Teil des Abgasstromes über die Sekundärkamine geführt, was zu einer leichten, sichtbaren Rauchfahne führen kann. Die Situation entspricht in abgeschwächter Form dem Normalzustand, wie er vor 2008 herrschte. Seitens des Elektrodenwerkes werden alle Anstrengungen unternommen, diese Adaptierungsmaßnahmen bis 5. Oktober abzuschließen. Bürgermeister Leopold Schilcher: "Showa Denko ist einer der Leitbetriebe von Bad Goisern und hat die Corona-Krise bisher unter Zuhilfenahme der Kurzarbeitsmodelle trotz Nachfrageeinbruch am Weltmarkt überstehen können." Der Konzern investiere nach wie vor in den Standort, daher sei auch diese Maßnahme positiv zu sehen.

