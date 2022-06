Elektroboot-Fahrer rettete neun Menschen aus Traunsee

Das sogenannte "A-Boot" war fast zu Gänze gesunken, weil die Bugklappe nicht gänzlich geschlossen und dadurch sehr rasch mit Wasser vollgelaufen war, berichtet die Österreichische Wasserrettung in einer Aussendung. Beim Eintreffen ihrer Rettungsboote war die 9-köpfige Besatzung des Havaristen (inklusive Eigentümer) bereits unverletzt von einem vorbeikommenden Elektroboot-Kapitän aus dem See geborgen worden.

Viel war vom Motorboot nicht mehr zu sehen. Bild: Österreichische Wasserrettung Landesverband OÖ

Das untergangene Boot stand senkrecht im Wasser und ragte mit dem Bug nur mehr rund 30 Zentimeter aus dem See. An dieser Stelle ist der Traunsee etwa 15 Meter tief. Durch vorsichtiges Anschleppen konnte das A-Boot an die Oberfläche zurück geholt und zur Slipstelle in Altmünster gebracht werden. Das schwimmende Gut aus dem Boot wurde eingesammelt und die Feuerwehr alarmiert, um eine eventuelle Umweltverschmutzung durch Öl oder Benzin auszuschließen.