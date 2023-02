Eisschwimmer traten im fünf Grad kalten Hallstättersee gegeneinander an

Vermutlich die meisten freuten sich angesichts der frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Woche schon auf die Freibadsaison. Doch es gibt auch andere – nämlich Angehörige einer ganz bestimmten Gruppe von Schwimmern –, denen es nicht kalt genug sein kann: Zum fünften Mal trafen sich am Samstag Eisschwimmer aus Mitteleuropa, um im fünf Grad kalten Hallstättersee in Obertraun ihre Wettkämpfe über diverse Distanzen in Brust und Freistil auszutragen und dabei manchmal auch körperlich an ihre Grenzen zu gehen. Die Veranstaltung fand unter strengen Regeln mit medizinischer Überwachung und Einsatzbereitschaft der Rettung und Wasserrettung statt. Alle Infos und Ergebnisse zum 5. Eisschwimmen gibt es hier.

