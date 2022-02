Das Lothring-Geschirrgeschäft in der Gmundner Bahnhofstraße wurde vor wenigen Wochen geschlossen, jenes am Vöcklabrucker Stadtplatz wird demnächst folgen. Firmengeschäftsführer Peter Lothring (57) erkennt an beiden auf Geschirr und Küchengeräte spezialisierten Standorten die Tatsache, dass die Innenstädte geschäftlich immer schwächer werden: "Das betrifft Vöcklabruck genauso wie Gmunden. Am Vöcklabrucker Stadtplatz ist so lange geöffnet, wie der Abverkauf läuft.