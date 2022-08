Seit die Bezirkshauptmannschaft streng kontrolliert, ob die Waidmänner in Grünau sich an ihre Abschusspläne halten, brodelt es in der Jägerschaft im Almtal. Wie die OÖN berichteten, muss ab sofort jeder einzelne Abschuss von Rotwild innerhalb von drei Stunden (mit Beweisfoto) den Kontrollorganen gemeldet und das erlegte Stück innerhalb von drei Tagen vorgelegt werden (Grünvorlage). Anlass ist der starke Waldverbiss und der schlechte Zustand des Waldes.