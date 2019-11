Die Salinengemeinde ist eine der wenigen Gemeinden mit mehr als 6000 Einwohnern, in denen es keine Hofer-Filiale gibt. Das will der Handelskonzern nun ändern und plant, am ehemaligen Zielpunkt-Standort neben der B145 eine neue Filiale zu errichten. Doch Anrainer wehren sich gegen das Projekt nahe der Traun. Sie befürchten eine höhere Hochwassergefahr und sehen auch den Handel im Ortszentrum bedroht. Für die nötige Umwidmung des Areals ist die Ortspolitik zuständig. Diese befürwortet die