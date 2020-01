Einstimmigkeit bei Kirchhams führendem Sportklub

Aufgrund des großen Interesses wurde die Jahreshauptversammlung der Sportunion Kirchham mit angeschlossener Sportlerehrung heuer erstmals in der Mehrzweckhalle abgehalten. Der Verein bietet in sieben Sektionen (Damengymnastik, fit & more, Rad & Ski, Basket-, Volley- und Fußball sowie Judo) ein vielfältiges Sportangebot, das regelmäßig von 450 Sportlern genützt wird.

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurde ein neuer Vorstand gewählt, da Präsidentin Elisabeth Huemer nach sechsjähriger Tätigkeit, Kassierin Eveyln Hummer (15 Jahre) und Schriftführer Alfred Reiter (30 Jahre) ihre Ämter zur Verfügung stellten. Nach einstimmigem Votum liegt die Führung des 700 Mitglieder zählenden Vereins nunmehr bei Manfred Hochreiter (Präsident), David Pühringer (Stellvertreter), Anna Pühringer (Schriftführerin) und Daniel Altmanninger (Finanzen).

Bereits seit 2010 wird in Kirchham eine Sportlerehrung durchgeführt. Dabei wurden bisher 391 aktive Sportler für ihre Leistungen bei nationalen wie internationalen Bewerben ausgezeichnet. Das Sportehrenzeichen in Gold überreichte Bürgermeister Hans Kronberger an Muhamed Ali Zaleev (Judo, Österreichischer Meister U16), Nicole Raffelsberger (Kickboxen, zweimal WM-Bronze), Johann Kuntner (Europameister Bodybuilding Ü60), Thomas Loitelsberger (ÖM Meister im Bankdrücken) sowie an die Judoka Max Hageneder (Staatsmeister bis 100 kg), Thomas Buchegger (ÖM Ü30) und Gerald Radner (Vize-Europameister). Einen Ehrenpreis erhielten die Schüler- und Bundesligamannschaften der Judoka sowie der UFC Kirchham für den achtmaligen Gewinn der Traunviertler Hobbykickerliga.

