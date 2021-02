Einsatzkräfte retteten 95-Jährige aus Wohnung

Der besorgte Nachbar aus Pinsdorf bemerkte gegen 11:40 Uhr, dass die 95-Jährige weder auf Rufe noch auf Klopfen reagieren würde. Aus diesem Grund alarmierte er die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei.

Kurz vor 12 Uhr brachen die Feuerwehrleute die beiden Wohnungstüren der Pensionistin auf. Die bereits sehr schwache und desorientierte Frau wurde am Boden liegend aufgefunden. Sie gab an, bereits am Vorabend gestürzt zu sein. Sie wurde nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.

