Auf einem Holzrennrad nonstop quer durch Amerika

Sechs Tage, sieben Stunden und 46 Minuten. So lange brauchten Florian Werner (43), Bernhard Goll (43), Adi Stöger (37) und Peter Brandenburger (54) vergangene Woche, um auf Rennrädern von Amerikas Westküste nonstop an die Ostküste zu fahren. Das Quartett aus dem Salzkammergut erreichte beim legendären Race Across America (RAAM) damit den hervorragenden zweiten Rang in der Klasse der Vierer-Teams.