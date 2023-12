Lehrer aus Vöcklabruck: "Einmal im Monat unterrichte ich mit einem blauen Auge"

Der Vöcklabrucker Lehrer Patrik Aichinger gab vor wenigen Tagen sein Debüt als Profiboxer in der Supermittelgewichtsklasse. Der 40-Jährige leitet die Sektion Boxen bei der ASKÖ Vöcklabruck und unterrichtet Deutsch und Sport am Landwiedgymnasium in Linz. In Amstetten streckte „El Gato“, wie Aichinger genannt wird, seinen bosnischen Gegner Miladin Vranjes vor rund 1000 Zuschauern in der dritten Runde mit einem K.o.-Schlag zu Boden.