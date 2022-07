Einkaufszentrum kassiert Spielzeugwaffen ein

Mit einer Sammelstelle für Kriegsspielzeug im Einkaufszentrum Varena wollen die OÖ. Kinderfreunde ein Zeichen für ein friedliches Miteinander setzen. Kundinnen und Kunden können Spielzeugwaffen in die Box werfen, die sich beim Kinder-Funpark Lollipop (Obergeschoß) befindet.

Die Varena schließt sich auch dem Aufruf der Kinderfreunde an, generell auf Gewaltspielzeug zu verzichten. "Wir finden, dass sich Spiel und Waffen nicht vertragen", sagt Center-Manager Thomas Krötzl. "In unserem Lollipop können sich Kinder völlig gewaltfrei austoben."

Die Peace Box soll eine Gelegenheit für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene sein, sich damit auseinanderzusetzen, was Krieg und Gewalt anrichten und was jeder Einzelne zu einem friedlichen Miteinander beitragen kann. "Spielzeugwaffen aus dem Haushalt zu entsorgen, kann ein erster Schritt in diese Richtung sein", sagt Krötzl.

Natascha Schernberger, Kinderfreunde-Geschäftsführerin im Salzkammergut, begrüßt die Kooperation: "Wir stehen für einen friedvollen Umgang miteinander. Damit fängt es an. Wir alle sind Vorbilder."