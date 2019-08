Einkaufsmarkt mit regionalen Waren: Hoffentlich ein Vorbild für viele andere

Seit Mai 2015 leitet Mario Leitner (34) als selbständiger Franchise-Partner den Schörflinger Unimarkt. Das Besondere daran ist, dass Leitner vor allem auf Produkte aus der unmittelbaren Region setzt.

"2013 habe ich hier angefangen", erinnert sich der seit mehr als sieben Jahren in Regau lebende Vater einer zehnjährigen Tochter. "Damals betrieb meine Mutter den Schörflinger Unimarkt. Und als ich ihn vor mehr als vier Jahren übernahm, habe ich gesagt: Das Hauptaugenmerk muss auf dem Regionalen liegen."

Ganz am Anfang habe es nur einen Regalmeter an Regionalitäten gegeben, so Leitner. "Aber jetzt sind wir bei rund acht Metern. Für mich zählt wirklich das Regionale und die Frage: Was kommt aus dem Bezirk Vöcklabruck und aus der Umgebung?". Mario Leitner zählt einige der Produkte auf: Nudeln und Heidelbeeren aus Seewalchen, Honig aus Altmünster oder Bier aus der Bierschmiede in Steinbach am Attersee. Am Anfang habe er Bedenken gehabt, erzählt der Kaufmann: "Weil bei regionalen Produkten der Preis doch etwas höher ist. Aber die Kunden greifen immer mehr danach. Wir erkennen tatsächlich eine Steigerung von Monat zu Monat. Und die Leute fragen auch danach: ‚Woher ist das? Ist das eh aus der Region?‘ Unser Fleisch kommt zum Beispiel von der Firma Hütthaler aus Schwanenstadt, auch die Wurst. Die Erdäpfel stammen aus Schörfling. Bei allem anderen schaue ich darauf, dass es möglichst aus Österreich ist."

Es gehe ihm nicht darum, Mitbewerber schlechter hinzustellen, aber er wolle ein Vorbild sein, sagt Leitner: "Österreichische Ware hat vielleicht einen höheren Preis, aber das spricht für die Qualität."

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at