Wolfgang Kölblinger: Einer, der Traunkirchen fehlt

Die Tür zur Erinnerung ist aus Lärchenholz gezimmert. Wer sie öffnet, blickt in ein vertrautes Gesicht. Eines, mit dem die Menschen am Westufer des Traunsees lange Zeit Diplomatie, Humor und die intensive Lust am Leben verbanden: jenes von Wolfgang Kölblinger. Das Marterl mit den öffenbaren Türen und der Marmorplatte, das am Areal des Waldcampus Traunkirchen steht, ist nur eine der sichtbaren Spuren der Erinnerung, die der ehemalige Vizebürgermeister der Gemeinde hinterlassen hat.