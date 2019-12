Was für ein Wochenende für die Sektion Judo der Sportunion Kirchham: Max Hageneder krönte sich zum ersten Staatsmeister in der Allgemeinen Klasse der 51 Jahre zurückreichenden Vereinsgeschichte, und nach 36 Jahren kehrte die Mannschaft in die höchste österreichische Klasse, die 1. Bundesliga, zurück.