Einen 100-Meter-Rekord abgegeben und dafür einen anderen aufgestellt

Jener Mann, der den Traunsee Halbmarathon organisiert (die fünfte Auflage findet am Samstag, 24. Juni, statt), war bis vor kurzem fast 35 Jahre lang Rekordhalter über 100 Meter: der Gmundner Andreas Berger, seinerzeit aufgrund seines damaligen Berufs auch als "schnellster Gendarm Österreichs" bekannt. Sein 100-Meter-Rekord von 10,15 Sekunden, erzielt am 15. August 1988 in Linz, wurde am 16. Juli 2022 vom Niederösterreicher Markus Fuchs eingestellt und vor wenigen Tagen, am 8.