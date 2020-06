Eine Zahl mit Sinn: Seelounge 712 in Altaussee offiziell eröffnet

Nach der Rückkehr in die "neue Normalität" freut sich Stern-Schifffahrt-Geschäftsführerin Doris Schreckeneder gemeinsam mit ihrem Team, ihr Herzensprojekt, nämlich die revitalisierte Seelounge Altaussee 712, als fröhlich-unkomplizierte Einkehr anbieten zu können. Ab sofort bietet dieser Treffpunkt – situiert bei der in Altaussee altbekannten Schiffsanlegestelle Madlmair und gelegen auf einer Altitüde von 712 Metern oberhalb der Adria (daher auch der Name) – mit Bootsverleih und Strandkörben zum Genießen und Verweilen ein.

Regionale Köstlichkeiten wie stets tagesfrisch angeliefertes Eis von Giovanni aus Bad Ischl, Getränke und "Coffee to ship" können auch auf Schiff, Plätte oder Elektroboot genossen werden. Zusätzlich zum beliebten Plättenpicknick oder Plättenfrühstück besteht die Möglichkeit, bei der Seelounge Picknickkörbe mit Schmankerln aus der Region vorzubestellen.

"Mit dem Hochzeitspavillon gleich in der Nähe der Seelounge bieten sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten für unvergessliche Stunden am Altausseer See an", sagt Stern-Pressesprecherin Elisabeth Buchinger. "Unser Team freut sich, den Gästen nun endlich wieder viele Glücksmomente bescheren zu können."

Alle Informationen zum Fahrplan mit Solarboot und Plätten und weiteren Angeboten unter www. altauseeschifffahrt.at (gs)