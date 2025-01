Eine Laakirchnerin leitet Oberösterreichs Landjugend

Es war wie eine Leistungsschau der ländlichen oberösterreichischen Jugend: Am Wochenende ging in Ried die "Lange Nacht der Landjugend" über die Bühne. 3700 junge Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Bundesland kamen dazu in die Messehallen. Organisiert wurde der Landeslandjugendball in diesem Jahr von der Vöcklabrucker Bezirksgruppe.

Überhaupt drückte die Landjugend aus den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck der Veranstaltung heuer ihren Stempel auf. Mit Brigitte Meingassner von der Ortsgruppe Vorchdorf wurde den Besuchern die neue Landesleiterin präsentiert. Ihr zur Seite steht David Schasching aus St. Aegidi (Bezirk Schärding). Rita Aigner aus St. Georgen im Attergau ist eine der vier neuen Landesleiter-Stellvertreterinnen.

Mehr zum Thema Salzkammergut Wanderin (56) bei Sturz auf spiegelglattem Weg am Almsee verletzt GRÜNAU IM ALMTAL. Bergrettung Grünau und Rotes Kreuz Scharnstein rückten am Montag zu einem Einsatz am Almsee aus. Wanderin (56) bei Sturz auf spiegelglattem Weg am Almsee verletzt

Ausgezeichnet wurden an diesem Abend die aktivsten Ortsgruppen des Landes. Im Bezirk Gmunden ist das die Landjugend Vorchdorf, im Bezirk Vöcklabruck die Landjugend Fornach.

Und auch die besten Programme der Jugendlichen wurden präsentiert. Die Landjugend Vöcklabruck erhielt für ihr Projekt "Fit & Gsund" dabei die Auszeichnung in Silber.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper