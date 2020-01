Für außergewöhnliche Verdienste im vergangenen Jahr zeichnete Bezirkspolizeikommandant Gerhard Steiger am Montag in Gmunden 26 Polizeibeamte aus dem Bezirk aus. "Einige von ihnen taten sich durch freiwillige Zusatzleistungen hervor, beispielsweise in der Zusammenarbeit mit Schulen", so Steiger.