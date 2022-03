Mit Beteiligung des Salzburger Salzkammerguts geht heute Abend ab 18.45 Uhr in der Münchner Allianz Arena das Viertelfinal-Hinspiel der Frauen-Champions League zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain in Szene. Im Dress der Bayern wird neben ihrer steirischen Kollegin Carina Wenninger auch die aus St. Gilgen am Wolfgangsee stammende Sarah Zadrazil (mit der Rückennummer 25) einlaufen. Wir sprachen mit der 29-jährigen, in Bad Ischl geborenen Nationalspielerin.