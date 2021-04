Die Basketball-Saison geht in ihre heißeste Phase. Morgen (20.15 Uhr, live auf Sky) empfangen die Gmundner Swans in der nach wie vor publikumslosen Volksbank-Arena die Gunners aus Oberwart – eine Mannschaft, mit der es nach dem auf so bittere Weise verlorenen Cup-Endspiel noch ein Hühnchen zu rupfen gilt. Jetzt, in der Best-of-five-Semifinalserie, gebe es die Gelegenheit dazu, sagt Swans-Finanzvorstand Harald Stelzer.