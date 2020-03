Eine Schatzkiste voller Silberstücke gespendet

"Chaos im Märchenwald" heißt die erste Produktion der neu gegründeten Theatergruppe der NMS Frankenburg, die am 26. März beim Preunerwirt Premiere feiert. Damit das Stück auch in einem würdigen Bühnenbild gespielt werden kann, stellte sich die Würfelspielgemeinde mit einer Überraschung in der Schule ein: Obmann Michael Neudorfer übergab an Direktor Dieter Stoiber eine Schatztruhe voller Silberstücke.

"Wir haben nachgezählt; es sind mehr als 1000 Euro! Mit dieser Spende können wir die Kulissen und die Kostüme finanzieren", freut sich Theatergruppenleiterin Barbara Scheichl. Auf ihre Initiative ist es zurückzuführen, dass es an der Schule seit Herbst den Freigegenstand "Bühnenspiel" gibt. Ein Projekt, mit dem auch die Würfelspieler ihre Freude haben: "Es ist uns ein echtes Bedürfnis, diese Einrichtung dauerhaft zu unterstützen, denn damit wird die Schule quasi zu unserer Talente-Akademie", sagt Neudorfer.

Wie großen Anklang die Theatergruppe findet, zeigt der Umstand, dass die Aufführungen schnell ausverkauft waren.