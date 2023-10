Vor einem Jahr kaufte die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft GIWOG das Areal der einstigen Kunstmühle im Stadtzentrum von Vöcklabruck. Auf dem 7500 Quadratmeter großen Grundstück werden Wohnungen entstehen, aber auch Geschäfte und Dienstleister sollen sich ansiedeln. Weil das Grundstück zuvor umgewidmet werden muss, hat die Stadt ein Mitspracherecht. Es fanden bereits mehrere Workshops mit der GIWOG statt.

Die Grünen schlagen nun vor, auch die angrenzenden Parkplätze und Straßen in die Überlegungen einzubeziehen. „Würde man die Parkplätze unter die Erde verlegen und die Uferstraße versetzen, könnte man direkt am Vöckla-Ufer einen neuen Stadtteil mit Gastronomie und anderen Betrieben schaffen“, sagt die grüne Stadtplanungssprecherin Christine Schön. „Wir sehen hier eine Riesenchance für Vöcklabruck.“

Bürgermeister ist skeptisch

Tatsächlich einigte sich die Stadtpolitik bereits darauf, einen städtebaulichen Wettbewerb auszurufen. Bürgermeister Peter Schobesberger (SPÖ) will die Erwartungen aber nicht zu hoch schrauben. „Ich bin sehr skeptisch, was die Vorschläge der Grünen betrifft“, sagt er. „Es hört sich gut an, einen Parkplatz eben mal unter die Erde zu verlegen. Aber das kostet ein Vermögen, und unsere Stadt steht finanziell mit dem Rücken zur Wand.“ Auch die Verlegung von Straßen hält der Bürgermeister für unrealistisch. „Wem möchten die Grünen eine Straße vor sein Haus bauen?“, fragt Schobesberger. „Der Anrainer-Protest wäre vorprogrammiert.“ Und auch neue Gastronomiebetriebe sieht der Bürgermeister skeptisch. „Wir sollten den Gastronomen auf dem 200 Meter entfernten Stadtplatz das Wasser nicht abgraben“, sagt er.

Schobesberger erklärt sich dennoch bereit, über das „Quartier Vöcklawasser“, wie die Grünen ihre Idee betiteln, offen zu diskutieren. „Das gebietet die gute politische Zusammenarbeit in unserer Stadt“, sagt er.

