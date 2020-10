Eine neue Führung für das Ischler Wirtschaftsforum

Der Verein Wirtschaftsforum Bad Ischl, ein Zusammenschluss von rund 60 Wirtschaftstreibenden in der Stadt, hat ab sofort eine weibliche Führung. Nach mehr als sechs Jahren an der Spitze legte der bisherige Obmann Marcus Tulach die Führung nun zurück und wurde von Ulrike Neudorfer-Laimer abgelöst, die in der Pfarrgasse eine Schuhhandlung betreibt. Zu ihren Stellvertreterinnen wurden Angelika Schauer und Bettina Maria Schierl gewählt.

Der überparteiliche Verein, bestehend aus Handels-, Tourismus- und Handwerksbetrieben, tritt für die Positionierung von Bad Ischl als Einkaufs- und Erlebnisstadt ein. "Uns liegt die Stärkung der Gemeinschaft und des Standorts sehr am Herzen", sagt die neue Obfrau. Gerade in Corona-Zeiten und im Vorfeld der Europäischen Kulturhauptstadt 2024 sei der Zusammenhalt wichtig. Ulrike Neudorfer-Laimer lädt deshalb auch andere Bad Ischler Betriebe ein, sich dem Wirtschaftsforum anzuschließen.