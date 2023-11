Eine Million mehr Autobus-Kilometer für das nördliche Salzkammergut

Der Oberösterreichische Verkehrsverbund (OÖVV) fokussiert sich jedes Jahr auf eine bestimmte Region, wenn es um den Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebotes geht. Mit der kommenden Fahrplanperiode (ab 10. Dezember) kommen die Bezirke Gmunden und Vöcklabruck in diesen Genuss: Mit dem Regionalbuskonzept „Gmunden Nord /Vöcklabruck“ wird das Angebot um 1,1 Millionen Fahrplankilometer pro Jahr in der Region ausgeweitet. Das ist ein Plus von knapp 30 Prozent. Die Fahrgäste in der Region dürfen sich zudem auf 85 neue, abgasarme und barrierefreie Regionalbusse inklusive kostenlosem WLAN, USB-Anschlüssen bei den Sitzen und überwiegend bargeldloser Zahlungsmöglichkeit freuen.

Optimierte Hauptachsen

Vor allem entlang der Hauptachsen wird das Fahrplanangebot wesentlich ausgeweitet und optimiert. Die Linien 520 (Gmunden – Ohlsdorf – Schwanenstadt), 531 (Vöcklabruck – Regau – Pinsdorf – Gmunden), 560 (Timelkam – Vöcklabruck – Attnang-Puchheim – Schwanenstadt) und 561 (Regau – Vöcklabruck – Timelkam – Lenzing – Schörfling) haben die höchsten Fahrgastzahlen und verbinden stark wachsende Siedlungskerne. Die Verkehrsplaner haben vor allem Pendler im Blick, wenn sie das Angebot nun verbessern.

Folgende Maßnahmen kündigt der OÖVV an:

Eine Intervallverdichtung zwischen Gmunden und Vöcklabruck durch zusätzliche Eilkurse

Eine Reisezeitverkürzung zwischen Ohlsdorf und Schwanenstadt durch eine neue Linienführung zu den stündlichen Zuganschlüssen in Schwanenstadt

Zusätzliche Kurse zwischen Vöcklabruck und Regau mit stündlichen Bahnanschlüssen in Vöcklabruck

Eine neue Direktverbindung der Städte Schwanenstadt, Attnang-Puchheim, Vöcklabruck und der Marktgemeinde Timelkam

Eine Ausweitung der Betriebszeiten entlang des Korridors Vöcklabruck – Timelkam – Lenzing – Schörfling

Eine konsequente Abstimmung der Busfahrpläne mit der Regionalbahn Vöcklabruck – Kammer-Schörfling

Eine Ausweitung des Angebotes zwischen Mondsee und Neumarkt/Wallersee (Anschlüsse an den ÖBB-Fernverkehr)

