Eine lebende Legende tritt ab: Attnangs David Burns geht in Baseball-Pension

In vier Jahrzehnten trat David Burns für die Attnanger ASAK Athletics an die Platte und hinterließ in der österreichischen und europäischen Baseball-Landschaft seinen Fußabdruck: Nach 17 Saisonen in der Bundesliga und 250 Spielen ist Schluss. Mit 47 Jahren hängt der gebürtige Kanadier und Wahl-Österreicher nun seinen Handschuh an den Nagel.